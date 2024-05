Pogacar kan deze week nog op en over record van ... Eddy Merckx

Het is al van 1972 en ene Eddy Merckx geleden dat de kloof tussen de leider en het nummer twee in de Giro d'Italia zo groot was. En ook in de derde week blijft Tadej Pogacar gewoon rustig verder knallen. Breekt hij en passant een ander record?

Ook de rit van woensdag belooft heel spannend en stevig te worden, met meteen een zware beklimming en uiteindelijk een aankomst boven op de Passo Brocon. En dus kijkt iedereen meteen naar Tadej Pogacar, de Sloveense alleskunner. De voorbije dagen heeft hij bewezen dat hij niet meteen veel cadeautjes kan of wil uitdelen en zelf hard wil blijven rijden - ook dat doet eigenlijk een beetje aan de tijd van Eddy Merckx denken zo u wil. En zo de kloof uitdiepen. Zelfs met een slechte dag lijkt de Giro nog steeds een prooi voor hem te gaan worden, gezien de rest al op meer dan zeven minuten volgt. Maar ondertussen kan de Sloveen ook nog rustig verder op recordjacht gaan. Op zoek naar zesde (en zevende?) ritzege? In 1973 won Eddy Merckx de Giro met als toemaatje zes etappeoverwinningen en de puntentrui. Dit jaar heeft Pogacar al vijf overwinningen beet en lijkt ook de bergtrui stilaan naar hem te kunnen komen. Genoeg? Misschien niet. Als Pogacar nog één etappe wint, komt hij op gelijke hoogte met Merckx. En als hij er nog twee zou winnen deze week, dan wordt hij recordhouder. Snel na de start op woensdag zullen we mogelijk al meer weten over de intenties van UAE.