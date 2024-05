Doet Tadej Pogacar dit seizoen het onmogelijke? Analisten laten zich uit over de zaak en zien unieke kans

Tadej Pogacar rijdt alles en iedereen aan gort in de Giro d'Italia. Maar er komt dit jaar nog heel wat lekkers. Tot wat is de Sloveen allemaal in staat? Hier en daar wordt al iets heel erg strafs geopperd: de drie grote rondes winnen op één jaar.

"Tadej Pogacar is op een drieweekse fietsvakantie en kan shirts uitruilen, hij heeft het hier dik naar zijn zin. Straks gaat hij naar de Tour de France en daar is hij misschien ook wel de grote favoriet."

"Karsten Kroon opperde deze week al dat het misschien wel het onmogelijke te doen om de drie grote rondes te winnen op één jaar."

"Dat is wel heel lastig natuurlijk", pikte Michael Boogerd in. "Maar als je er zover bovenuitsteekt en je hebt in de Tour de France een wat mindere of afwezige Vingegaard wordt het natuurlijk al iets anders natuurlijk, maar dan heb je nog Roglic en Evenepoel om het hem lastig te maken."

"Zij pieken echt op de Tour de France. In principe zou het niet kunnen, maar als je ziet hoe hij nu rijdt is de vraag wie het hem lastig zou maken. De Vuelta zou dan weer zeker moeten lukken, maar er is nog een WK en de Olympische Spelen."

"Zijn huidige vorm kan hij niet doortrekken tot eind september, dat is wel zeker. En op 85% van zijn kunnen zal het in de Tour ook niet lukken, want er is ook nog bijvoorbeeld een gravelrit in het begin van de Tour de France."