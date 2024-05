🎥 Nog meer ritten op de helling in de Giro? Beelden doen het slechtste vermoeden

Dinsdag moest een deel van een zware bergetappe al worden hertekend door sneeuw en slechte weersomstandigheden, maar daar zou het mogelijk niet bij blijven. Er zijn nog zware problemen op komst.

Woensdag trekken de renners naar de Passo Brocon, maar de ritten nadien trekken we naar de regio Veneto in het Noorden van Italië. En daar is het weer de voorbije week bijzonder slecht geweest, met alle gevolgen van dien.

Tot twee keer toe waren er al overstromingen in diverse gemeentes en steden in de streek. Daarbij onder meer Padova en Bassano del Grappa, de aankomstplaatsen van de ritten van donderdag en zaterdag - zondag is het in Rome te doen.

This village is 12 km from Bassano where the 20th stage should end on Saturday.



The situation outside Verona is no better, the following video was taken in Dolcè.



Both videos are courtesy of Corriere del Veneto. pic.twitter.com/xkyH75RdQZ — Bence Czigelmajer (@cycloben2) May 21, 2024

De laatste bergrit richting Bassano del Grappa gaat over onder meer twee keer de Monte Grappa (18,1 km aan 8,1%), een mogelijke laatste scherprechter in deze Giro d'Italia - zeker in de strijd om het podium kan dat nog van belang zijn.

Regen als spelbreker?

Maar die etappes komen nu voor minstens een deeltje op de helling. De vraag is of al het water zal weggetrokken zijn tegen respectievelijk donderdag en zaterdag. Mogelijk moet er ook onderweg worden uitgeweken.

En er waren al problemen dus met de dinsdagetappe en de passage over de Umbrailpas, die uiteindelijk uit het parcours werd geschrapt. Krijgen we een verdere onthoofding van de altijd interessante laatste week in de Giro?