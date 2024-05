Mohoric bijzonder ontevreden over Belgisch ziekenhuis na valpartij in Ronde van Vlaanderen

Matej Mohoric kwam in de Ronde van Vlaanderen ten val. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor de nodige verzorging, maar dat bleek niet bepaald te lopen zoals het moest.

De Sloveen stoomt zich op dit moment klaar voor de Tour de France. Zo zal hij op 1 juni in Kansas ook meerijden in de Unbound Gravel, een koers van maar liefst 320 kilometer.

De wereldkampioen gravel moest zijn voorjaar vroegtijdig afbreken door een valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Bij Siol.net klaagt hij vooral over hoe hij in een Belgisch ziekenhuis slecht behandeld werd.

“De blessure op zich was niet zo erg, maar het herstel verliep verschrikkelijk. Ik had een snee onder mijn elleboog en die moest gehecht worden, maar de wond werd op de spoeddienst in België helemaal niet goed verzorgd”, zo vertelt hij.

Nieuwe operatie

“De wonde werd groter en begon te ontsteken”, gaat Mohoric verder. Men probeerde met antibiotica dat probleem op te lossen, maar uiteindelijk moest hij opnieuw onder het mes gaan om het probleem op te lossen.

Daarom duurde het ook zolang vooraleer hij weer terug was. “Ik was enorm teleurgesteld, want ik had er vier maanden lang hard voor gewerkt. Ik probeer me er echter op te concentreren dat het de volgende keer beter gaat en dat er altijd ups en downs zijn.”