'Lidl-Trek mikt hoog en wil shoppen bij Visma - Lease a Bike'

De zomer komt er stilaan aan en dus beginnen ook de transfergeruchten in het wielrennen steeds luider te klinken. Het is niet anders in het vrouwenwielrennen, waar steeds meer in wordt geïnvesteerd door diverse teams.

Een van de ploegen die vol aan het investeren is in de vrouwenkoers is Lidl-Trek. De voorbije jaren kochten ze al heel wat kwaliteit in. Denk maar aan Elisa Balsamo, Shirin van Anrooij of Elisa Longo Borghini onder meer. Lidl-Trek was dit voorjaar een van de weinige ploegen die gelijke tred kon houden als team met SD Worx en wist ook een aantal leuke prijzen te pakken, al was er natuurlijk ook nog ene Marianne Vos van Visma - Lease a Bike. © photonews Bij dat team lijkt er wel een renster op weg naar de uitgang. Riejanne Markus zou na vier jaar bij de Nederlandse formatie andere oorden gaan opzoeken. En daarbij wordt dus ook meteen Lidl-Trek als kanshebber gezien. Transfer na vier jaar bij Visma - Lease a Bike Volgens Het Algemeen Dagblad staat het in de sterren geschreven dat de 29-jarige Nederlandse renster volgend seizoen niet langer in het geel rijdt, maar wel in de truitjes van Lidl-Trek. Officieel mag dat nieuws nog niet bekend gemaakt worden voor september. Toch lijkt het nu al een uitgemaakte zaak. Bij Lidl-Trek komt Markus sowieso dus ook in een nieuw sterrenensemble terecht, terwijl het voor Visma - Lease a Bike een flinke domper is dat ze een van hun sterkste rensters zullen verliezen.