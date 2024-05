Roze trui Tadej Pogacar heeft er genoeg van en zet haters stevig op hun plaats

Tadej Pogacar won woensdag eens niet in de Giro, maar werd wel tweede. Tegenstanders van de Sloveen lieten zich op Strava opnieuw van hun kleinste kant zien.

Na de koninginnenrit van afgelopen zondag werd de Strava-rit van Tadej Pogacar al gerapporteerd. Pogacar reed maar liefst 4 kilometer per uur sneller dan zijn concurrenten op de voorlaatste klim, volgens tegenstanders onmogelijk.

Op de rustdag sprak de Sloveen er al over. "Het is wel een beetje grappig. Op deze manier kunnen mensen eens zien hoe snel we echt gaan op de iconische beklimmingen. En ik hou er nog wat kudo's aan over."

Woensdag was het opnieuw van dat. Pogacar zijn rit werd door tegenstanders gerapporteerd na zijn tweede plaats op de Passo Brocon. "Haters gonna flag", schreef Pogacar er meteen bij op zijn Strava.

Pogacar is records niet kwijt

'Gerapporteerde activiteiten verschijnen niet op de segmentklassementen' staat er op de site van Strava. Maar Pogacar moet niet vrezen dat zijn KOM's van deze Giro voor niets zijn geweest.

Strava pakte zelf uit met de vele rapporteringen van Pogacar en herstelde de Sloveen in ere door hem wel op te nemen in de segmentklassementen.

Ondertussen lijkt het rapporteren van Pogacar ook een running gag te zijn geworden. Want zelfs zijn korte ritje van 40 kilometer op de rustdag werd gerapporteerd. Aan zijn hart laat Pogacar het wellicht niet komen.