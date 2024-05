Wout van Aert geeft het open en eerlijk toe: "Er valt weinig aan te doen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert kan eindelijk opnieuw koersen na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Dat kan Van Aert wel nog niet zonder pijn.

De Ronde van Noorwegen zal met de comeback van Wout van Aert in het peloton bijzonder veel aandacht krijgen. Het is dan ook de eerste koers van Van Aert in bijna twee maanden, na zijn zware valpartij.

Van Aert brak daarbij zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Die blessures zorgen ervoor dat hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix én de Giro aan zich voorbij moest laten gaan. Na maanden van voorbereiding.

Van Aert heeft nog last aan ribben

Vooral de zeven gebroken ribben hielden Van Aert tegen om deel te nemen aan de Giro. Van Aert kan nu dus opnieuw koersen in Noorwegen, maar zijn ribben zorgen wel nog altijd voor problemen.

"Er valt weinig aan te doen. Elke pijn, elke hinder binnen de drie maanden na de breuk wordt als normaal beschouwd. En die drie maanden zijn nog niet voorbij", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Op scans zijn de breuken nog te zien, maar er is al voldoende kalkvorming aanwezig. Daardoor gaat Van Aert ervan uit dat de breuken goed genezen. "Daarom wil ik het ook niet dramatiseren. Anders zou ik niet aan de start van een koers staan."