De volledige veldritkalender is bekend: Sardinië komt erbij, Lokeren komt terug en veel meer

Het wegseizoen is volop bezig met onder meer de Giro d'Italia, maar toch kijken er ook al veel mensen uit naar wat er vanaf oktober opnieuw zal gaan gebeuren. Dan volgen er namelijk opnieuw heel wat crossen.

Eind februari introduceerde de UCI vier beschermende weekends, waarin geen andere koersen mogen worden georganiseerd behalve Wereldbekers. En daardoor is de cross van Boom uiteindelijk moeten sneuvelen.

Lokeren komt dan weer terug op de kalender, terwijl Heusden-Zolder zoals geweten door het BK van de kalender verdwijnt als reguliere cross deze winter. "Over het algemeen zijn we tevreden over de nieuwe kalender", aldus Christophe Impens van Golazo in Het Nieuwsblad.

© photonews

"Kijk bijvoorbeeld naar Essen die de voorbije jaren op zaterdag doorging, en Val di Sole de dag erna op zondag, waardoor er weinig renners uit de top twintig aan de start stonden. Nu is deze vervroegd waardoor deze interessanter gaat worden voor crossers. We zijn alvast tevreden."

De kalender ziet er als volgt uit:

12/10: Be-Mine Cross Beringen

17/10: Kermiscross Ardooie

19/10: Robotland Essen

20/10: Ruddervoorde - Superprestige

27/10: Druivencross Overijse - Superprestige

1/11: Koppenbergcross - X20 Badkamers Trofee

1/11 tot 3/11: EK Pontevedra (Spa)

10/11: Rapencross Lokeren

11/11: Jaarmarktcross Niel - Superprestige

16/11: Aardbeiencross Merksplas - Superprestige

17/11: Flandriencross Hamme - X20 Badkamer Trofee

23/11: Urban Cross Kortrijk - X20 Badkamer Trofee

24/11: WB Antwerpen

1/12: WB Dublin (Ier)

8/12: WB Oristano (Ita)

14/12: Herentals Fietst - X20 Badkamers Trofee

15/12: WB Namen

21/12: WB Hulst (Ned)

22/12: WB Zonhoven

23/12: Zilvermeercross Mol

26/12: WB Gavere

27/12: Azencross Loenhout

29/12: WB Besançon (Fra)

30/12: Diegem - Superprestige

1/1: GP Sven Nys Baal - X20 Badkamers Trofee

3/1: Vlaamse Duinencross Koksijde - X20 Badkamers Trofee

4/1: Hexia Cross Gullegem

5/1: WB Dendermonde

11/1: BK Heusden-Zolder

12/1: BK Heusden-Zolder

13/1: Cyclocross Otegem

19/1: WB Benidorm (Spa)

25/1: WB Maasmechelen

26/1: WB Hoogerheide (Ned)

31/1 tot 2/2: WK Liévin (Fra)

5/2: Parkcross Maldegem

8/2: Noordzeecross Middelkerke - Superprestige

9/2: Krawatencross Lille - X20 Badkamers Trofee

15/2: Waaslandcross Sint-Niklaas

16/2: Universiteitscross Brussel - X20 Badkamers Trofee

23/2: Internationale Sluitingsprijs Oostmalle