Johan Bruyneel schuwt de ferme woorden niet over Tadej Pogacar

Dat Tadej Pogacar de dominante rijder zou zijn in de Giro d'Italia dit jaar? Dat was voor iedereen vooraf duidelijk. Maar dat het verschil zo groot zou zijn met de rest, was misschien wat minder verwacht - zeker met ook nog de Tour de France op komst voor de Sloveen.

Johan Bruyneel heeft de tweede week van de Giro geanalyseerd voor The Move: "Tadej Pogacar was al de man in het roos en hij heeft het in de tweede week alleen maar bewezen. Wat hij liet zien op zondag? Dat was van het beste ooit van hem."

De kloof met de rest was na twee weken nooit meer dan zes minuten in de laatste vijftig jaar. "Als je ziet hoe hij nu rijdt, dan zal het alleen maar een groter gat worden. Hij maakt echt veel indruk en zijn tijdrit was ook heel erg goed."

"Ik denk dat de vibe bij de rest van de renners is dat ze rijden voor de tweede en derde plaats. Hij is zo dominant, er is geen manier om hem te kloppen tenzij hij echt te gulzig wordt en op een of andere manier zou kraken."

Geen slecht moment mogelijk?

"In zijn huidige vorm zie ik hem geen slecht moment krijgen. Hij kan zelfs met een slechte dag de GIro d'Italia winnen, want hij kan het verschil nu echt kan managen", is de gewezen ploegleider van Lance Armstrong duidelijk.

"Het is nu zaak voor Pogacar om na te denken en te denken aan zijn ploeg. Voor de anderen is het eigenlijk goed nieuws, want het kan een derde week worden waarbij de vluchters hun kansen kunnen krijgen om de finish te halen."