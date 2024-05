'Ritwinnaar Giro d'Italia plots in de belangstelling van opvallend team'

In het begin van de Giro wist hij op knappe wijze nog een etappe te winnen, nu zou hij in de belangstelling staan van een opmerkelijk team. Benieuwd hoe ze bij INEOS - Grenadiers gaan reageren op de zaak.

Jhonatan Narváez zou volgens Global Cycling Network in de nadrukkelijke belangstelling staan van Movistar. De Spaanse formatie zou de Zuid-Amerikaan graag willen gaan wegplukken bij INEOS - Grenadiers.

De Ecuadoraanse kampioen is ondertussen al deel van het meubilair bij de Britten, want hij zit er al aan zijn zesde seizoen. En zeker niet zonder succes: eerder deze Giro won hij al een rit, door Schachmann en Pogacar te kloppen.

Marktwaarde omhoog

Aan die etappezege hield hij bovendien ook de roze trui over, waardoor hij het had over de mooiste overwinning uit zijn carrière. Eentje om nog een tijdje op te gaan teren in de komende jaren en ook goed voor zijn marktwaarde.

© photonews

Hij won vier jaar geleden ook al eens een rit in de Ronde van Italië en er was ook al een eindzege in de Ronde van Oostenrijk onder meer. Rest de vraag of hij nu op 27-jarige leeftijd van ploeg zou gaan veranderen.

Movistar trekt alvast naarstig aan zijn mouw, maar heeft volgens Global Cycling Network tot op heden nog niet raak getroffen. Mogelijk gaan er de komende maanden nog gesprekken volgen om hem proberen los te weken.