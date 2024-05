Dit was lichamelijk de grootste spelbreker voor Wout van Aert na zijn valpartij

Twee maanden reed Wout van Aert geen enkele koers na zijn zware valpartij. Vandaag gaat hij weer van start in de Ronde van Noorwegen.

De supporters zullen het graag horen. Eindelijk is Wout van Aert opnieuw in een koers te zien. Vandaag gaat hij van start in de Ronde van Noorwegen. De zware valpartij in Dwars door Vlaanderen liet stevig zijn sporen na.

Lichamelijk was het niet van de poes voor onze landgenoot. Trainer Mathieu Heijboer vertelde aan Sporza welke wonden de lastigste waren om mee om te gaan.

“Fysiek zorgde de enorme wonde op zijn rug voor veel klachten. Pijn, vermoeidheid en moeilijk slapen. Heel zijn systeem werd er door aangetast”, klinkt het bij de Nederlander.

Van Aert brak zijn sleutelbeen, zijn borstbeen en zeven ribben. Zelfs toen hij opnieuw begon te trainen bleef hij nog lange tijd last ondervinden van de opgelopen verwondingen.

Mentale klap

“Vooral van zijn ribben heeft hij heel lang last gehad. Wout ondervond hinder bij intensieve trainingen waarbij de borstkas fel uitzette door het diepe in- en uitademen.”

Ook mentaal kreeg hij een fikse tik te verwerken doordat hij zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest cancellen. “Wout had volledig toegeleefd naar de grote monumenten. Alles wees erop dat hij net voor zijn val in de beste vorm van het voorjaar was.”