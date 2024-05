Visma Lease a Bike enorm teleurgesteld door wat Wout van Aert meemaakte

2024 werd voor Wout van Aert helemaal door elkaar geschud na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Misschien had hij nu wel vijf etappes achter zijn naam in de Giro d'Italia.

Wout van Aert leefde de hele winter enorm toe naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar zover kwam het niet. Onze landgenoot viel zwaar in Dwars door Vlaanderen en zag zijn voorjaar helemaal in het water vallen.

“Wout had volledig toegeleefd naar de grote monumenten. Alles wees erop dat hij net voor zijn val in de beste vorm van het voorjaar was”, zegt coach Mathieu Heijboer aan Sporza.

De twee topklassiekers moesten noodgedwongen geschrapt worden, maar ook de Giro d’Italia. En dat was niet alleen voor Wout van Aert een fikse tegenvaller.

Meerdere etappes winnen

“En dat was een ongelooflijke teleurstelling. Voor hemzelf en ook voor het team, want met Wout wilden we meerdere etappes winnen in de Giro”, bekent Heijboer wat de plannen waren.

En misschien had hij dan ondertussen net als Tadej Pogacar al meerdere etappes in deze editie van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven.

“Wout was al sinds november bezig met die hoofddoelen in het voorjaar (de Ronde, Roubaix en de Giro). Hij heeft er veel opofferingen voor gedaan en wedstrijden links laten liggen. Als je dan van het ene op het andere moment moet beseffen dat het niet mogelijk is om die koersen te rijden, dan komt dat heel hard binnen.”