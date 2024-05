Lidl-Trek komt met duidelijk statement over Thibau Nys na uitspraken van Visma Lease a Bike

Thibau Nys schitterde in 2024 op de weg. In twaalf koersdagen pakte onze landgenoot maar liefst vier overwinningen.

Thibau Nys heeft vriend en vijand dit jaar al verrast in op de weg. Al zorgt dat meteen ook voor de nodige verwachtingen. Zo verwachten heel wat mensen dat hij zal meestrijden voor de eindzege in de Ronde van Noorwegen.

Zelfs Visma Lease a Bike liet weten dat Thibau Nys de topfavoriet is voor de eindzege in Noorwegen, maar dat vinden ze bij Lidl-Trek serieus overdreven.

“Op dag twee staat een zeer zware rit op het menu. De echte klimmers zijn daar ferm in het voordeel. Thibau is heel goed op dreef en toonde in Hongarije ook dat hij bergop zijn mannetje staat, maar hij is geen pure klimmer”, zegt ploegleider Kim Andersen van Lidl-Trek op een persconferentie.

Ritzeges

“We moeten afwachten of er nog een pure klimmer opdaagt en of Thibau zijn zelfde vormpeil als in Hongarije kan doortrekken. We mikken met Thibau eerder op ritzeges dan dat het klassement ons primair doel is”, is het statement heel erg duidelijk.

Nys is wel de kopman bij de ploeg. Lidl-Trek verwacht dat hij in de eerste en laatste rit wat kan laten zien, net als in de sprint op dag drie.