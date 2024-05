Geen Olympische Spelen voor Wout van Aert? "Dat is de voorwaarde"

Wout van Aert maakt straks in de Ronde van Noorwegen zijn comeback na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Het is een nieuwe stap richting de Olympische Spelen, al is zijn deelname nog niet zeker.

Twee maanden na zijn zware valpartij en de breuken die hij daarbij opliep kan Wout van Aert dus opnieuw koersen. Maar dat is nog niet pijnvrij. "Ik heb vooral nog last van m'n ribbreuken", stelde Van Aert. Vooral als hij lang op de fiets heeft gezeten, heeft hij pijn aan zijn rug. De Ronde van Noorwegen wordt dus ook vooral op de tanden bijten voor Van Aert. Daarom staat hij ook zonder verwachtingen aan de start. Olympische Spelen in Parijs De comeback van Van Aert is wel een goede zaak voor zijn andere ambities, namelijk de Olympische Spelen in Parijs. Daar staat op 27 juli de tijdrit op het programma, op 3 augustus volgt dan de wegrit. Van Aert is wel nog niet zeker dat hij in Parijs aan de start staat. "Maar ik ga er wel vanuit dat ik het haal", zegt hij bij Sporza. "De tijdrit, da's nog twee maanden. Tot nog toe heb ik daar het minst aan getwijfeld." "Ik reken erop dat ik goed genoeg ga zijn om deel te nemen aan de Spelen. Maar ik ga alleen naar Parijs als ik in topvorm ben. Dat is de voorwaarde."