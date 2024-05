Analisten komen met bizarre uitspraken: "Een penis van 22 centimeter"

Tijdens de Giro d'Italia zit Eurosport elke dag klaar om ons van commentaar te voorzien. Maar de dagen zijn soms lang en dan worden de gekste dingen verteld. Zo ook over een Italiaanse porno-acteur. En daarbij werden de grapjes niet geschuwd, zoveel is duidelijk.

Tijdens een van de etappes van de Giro d'Italia passeerde het peloton in Ortona. Daar is ene Rocco Antonio Tano geboren, al kennen specialisten in het vak de Italiaanse man vooral onder zijn artiestennaam Rocco Sifredi.

"The Italian stallion, Rocco Sifredi, die is toch geboren in Ortona?", wierp de commentator van dienst op. Om vervolgens het cv van Rocco op te gaan noemen, tot groot jolijt van de andere commentatoren en analisten van dienst.

"Het is een pornografisch acteur, we hebben al zijn 600 films besproken", werd er gegniffeld. "Ik heb een serie over hem gezien op Netflix. Het was een serie over zijn leven. Karsten, ken jij hem eigenlijk?" - Waarop Kroon aan het werk ging.

Winnen met 22 centimeter voorsprong

"Zeker, ik zit hem hier even op google op te zoeken en die heeft dus een penis van 22 centimeter. Wat een verhaal dit. Nou, nou, nou", waren er duidelijke gemengde gevoelens bij Kroon omtrent de zaak. Om zich snel te herpakken.

"Wie deze etappe ook gaat winnen, zal de etappe winnen met 22 centimeter. En dat allemaal om Rocco Sifredi te eren. Ach jongens, wat een niveau mannen." Toch maar de volle focus op de koers houden in de slotweek?