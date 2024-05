Mathieu van der Poel wil hét debat voor eens en voor altijd beslechten en vraagt het aan de fans

De vakantie voor Mathieu van der Poel is verleden tijd. De wereldkampioen is begonnen aan zijn opbouw richting de Tour. Op training had hij wel nog wat tijd voor de nodige grapjes en grollen én voor een heel belangrijke vraag.

Na een vakantie in Dubai is het opnieuw tijd om te trainen voor Mathieu van der Poel. In voorbereiding op de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen heeft hij de fietstrainingen op Calpe ondertussen opnieuw opgestart.

Er was nog de nodige tijd om wat aan sightseeing te doen en om nacho's te eten onder meer, want het is een stage in aanloop naar het échte werk. Van der Poel traint eerst wat in Spanje, daarna vervoegt hij Alpecin-Deceuninck op stage in La Plagne.

Ondertussen wilde hij ook voor eens en voor altijd een belangrijk debat slechten: dat van zijn koersbroek. Vaak won hij al belangrijke koersen in een witte koersbroek, terwijl het normale eigenlijk een zwarte broek is voor het team.

Wit of zwart?

En dus vroeg hij raad aan zijn volgers op Instagram: "Voor eens en voor altijd: wat moet ik doen, rijden in het wit of in het zwart?" Het merendeel van de volgers zijn duidelijk en kiezen voor de witte broek, net als zijn vriendin Roxanne Bertels.

We vragen het ook graag aan u: een witte broek of een zwarte broek voor Mathieu van der Poel? Laat het ons weten in de poll en geef gerust in de reacties aan waarom u die keuze heeft gemaakt.