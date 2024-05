BK veldrijden heeft verstrekkende gevolgen voor Superprestige

Normaal gezien is er elk jaar een eindejaarscross in Heusden-Zolder voor de Superprestige. Dit jaar zal dat echter helemaal anders zijn, al is er op zich ook wel een heel goede reden voor met het BK veldrijden.

Heusden-Zolder is op 11 en 12 januari het schouwtoneel voor het BK veldrijden. Dan een veldrit op hetzelfde parcours organiseren twee weken eerder voor de jaarlijkse eindejaarscross? Dat lijkt wat dubbelop.

En dat is ook wat de organisatie besloten heeft. Zij hebben laten weten dat ze de cross niet zullen organiseren en alles op het BK gaan zetten. Op die manier komt er dus een gaatje in de kalender van de Superprestige terecht.

© photonews

Heusden-Zolder was de laatste jaren steevast een manche in de Superprestige, maar dat wordt nu een jaartje overgeslagen. In het seizoen 2025-2026 zal de eindejaarscross terugkeren in de vertrouwde kerstperiode, weet Het Laatste Nieuws.

Niet de eerste keer

Ze stipuleren verder nog dat het logisch is dat de BK-gemeente zijn reguliere cross laat passeren. Dat gebeurde ook al in Lokeren, Middelkerke en Meulebeke de voorbije jaren en nu dus ook in het Limburgse Heusden-Zolder.

In het verleden passeerde ook het WK-circus al meermaals in Heusden-Zolder, ook in het veldrijden. Dat was het geval in 2002 en 2016. En er is uiteraard ook het WK op het circuit van Zolder geweest in het wegwielrennen.