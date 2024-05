Thibau Nys over terugkeer van Wout van Aert: "Zou mij eigenlijk moeten schamen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys kende niet de beste voorbereiding op de Ronde van Noorwegen door ziekte. Maar hij beseft ook dat het niets is in vergelijking met wat Wout van Aert meemaakte.

In de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije toonde Thibau Nys de afgelopen weken zijn topvorm. Hij wil zich ook tonen in de Ronde van Noorwegen, maar Nys kampte in de aanloop met een verkoudheid.

Nys beseft wel dat hij niet al te veel te klagen heeft, in vergelijking met Wout van Aert. "Ik moet mij eigenlijk een beetje schamen als ik over die ziektekiemen spreek, als je weet wat Wout de voorbije maanden allemaal heeft doorgemaakt", zegt hij bij Sporza.

Nys over comeback Van Aert

Van Aert brak zo'n twee maanden geleden zijn sleutelbeen, zeven ribben en borstbeen bij een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Hij hield er ook een gekneusde rib aan over, maar is nu dus klaar voor zijn comeback.

"Ik ben blij voor hem dat hij weer aan de start staat. Hij staat hier zonder druk. Het zou niet fair zijn om iets van hem te verwachten. Al blijft hij natuurlijk een ongelooflijke renner", kijkt de jonge Nys op naar Van Aert.

Nys wil zijn goede vorm van de afgelopen weken doortrekken in Noorwegen en heeft in bijna alle vier de ritten wel mogelijkheden. De eerste rit komt aan op Voss Resort (3.9 km aan 5.7%), iets wat Nys dus moet liggen.