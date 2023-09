Bakelants zegt waar hij nog het minst van snapt: "Straks gaat waarschijnlijk andere ploeg loon van Evenepoel betalen"

Neen, Jan Bakelants snapt er niet al te veel van. Hij ziet het zo nog tot een vertrek van Evenepoel komen, als Soudal Quick-Step nu samengaat met Jumbo-Visma.

Dat Bakelants het onzin vindt dat Jumbo-Visma met deze deal zou kunnen opboksen tegen ploegen uit het Midden-Oosten, kon u HIER al lezen. Dat de wielersport in zijn geheel er zo niet goed uitziet, komt ook aan bod in zijn analyse in HLN. "Vooral de timing is fout."

De voormalig wielrenner schetst de situatie. "Nu zou in oktober een WorldTour-licentie op de markt komen. Als deze overname erdoor komt, komen renners vrij en kunnen ze enkel nog terecht bij ploegen die financieel minder slagkracht hebben, die hun huiswerk niet klaar hebben of die gewoon niet goed zijn."

Ik blijf eeuwig diep respect hebben voor Dave Brailsford

Met Ineos als wellicht enige uitzondering. "Ik blijf eeuwig diep respect hebben voor Dave Brailsford. Ik herinner me hoe iedereen in 2012 binnensmonds zat te lachen bij het nieuws dat Rupert Murdoch (Sky, red.) zou vertrekken. Iedereen dacht: het is nu rap gedaan."

"Geen twee maanden later had Brailsford iemand gevonden die dubbel zoveel betaalde en een veel langer commitment aanging", weet Bakelants. "Heeft Brailsford dit ook weer voelen aankomen? Hij heeft nog geld op overschot. En straks gaat waarschijnlijk ook nog een andere ploeg het loon van Remco Evenepoel betalen."