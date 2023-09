Het houdt maar niet op: opnieuw loopt renner tegen de dopinglamp

De Argentijn Juan Pablo Dotti (39) heeft tijdens het WK tijdrijden positief op CERA. Hij is dan ook voorlopig geschorst.

Op het WK tijdrijden, bijna twee maanden geleden, werd Juan Pablo Dotti 46ste op meer dan 7 minuten van winnaar Remco Evenepoel. Maar Dotti liep dus tegen de lamp en is voorlopig geschorst, al moet het B-staal wel nog onderzocht worden.

De trainer van Dotti werd als eerste op de hoogte gebracht van de positieve test, daarna werden ook de Argentijnse wielerbond en Dotti zelf op de hoogte gebracht van de positieve test. Als ook het B-staal positief is, zal Dotti wellicht voor 4 jaar geschorst worden.

Want CERA is namelijk een variant van EPO, een hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. In het verleden werden ook Riccardo Ricco, Davide Rebellin en Danilo Di Luca betrapt op CERA.