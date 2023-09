Niet te missen op Sporza: Het avontuur van Jan Bakelants 'Jeanke in Amerika'

Zondag wordt in Oud-Heverlee het BK en EK gravel georganiseerd. 's Middags komt Sporza met een interessante documentaire op de buis.

Volgend jaar wordt in ons land het WK gravel gereden. Op bijna hetzelfde parcours wordt dit jaar ook het EK en BK afgewerkt.

Naar aanleiding van dat kampioenschap gravel zendt Sporza zondag 1 oktober om 13.30 uur de documentaire ‘Jeanke in Amerika’ uit.

Die brengt het verhaal van Jan Bakelants die op 3 juni van dit jaar de loodzware tocht van maar liefst 330 kilometer aflegde in Emporia.

Hij finishte uiteindelijk als veertiende in een tijd van 10 uur 47 minuten 59 seconden. Ruben Van Gucht maakt op Twitter alvast reclame voor het programma.

“Jan_Bakelants & ik naar Emporia, USA. Jeanke was de 1e ex-geletruidrager aan de start van Unbound. De ontdekkingstocht, het avontuur, de unieke beleving, de uitputtingsslag krijgt u te zien in de docu JEANKE IN AMERIKA. Zondag 1/10, 13u30 op Sporza”, klinkt het.