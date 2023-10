Arnaud De Lie heeft amper één been nodig om dubbele cijfers te halen, ook Belgische zeges in Turkije en Lombardije

De absolute hoogvorm van Arnaud De Lie heeft tot dubbele cijfers geleid. Winnen op één been, dat doet hij tegenwoordig zelfs.

Arnaud De Lie stond op de startlijst van de Famenne Ardenne Classic en dan is hij dit seizoen vaak simpelweg de topfavoriet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij het cadeau kreeg. In de groepssprint had De Lie nog één been op de pedalen toen hij over de finish kwam. Ook zo is het mogelijk om te winnen, bewees het goudhaantje van Lotto.

Het is uiteraard lang niet de eerste keer dat ze bij Lotto Dstny van zijn kunsten kunnen genieten. Het is al liefst de tiende overwinning van het seizoen voor De Lie. De dubbele cijfers zijn dus een feit. Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step moesten het via Kaden Groves en Florian Sénéchal doen met plaatsen 2 en 3.

DE LIE KLOPT GROVES EN SENECHAL

Er is ook nog op andere plaatsen gekoerst, bijvoorbeeld in de Ronde van Istanboel. Timothy Dupont spurtte daar naar winst in de slotetappe, voor de Italiaan Persico en de Deen Arnt Hansen. Gianni Marchand werd tweede in de eindstand.

Ook de Ronde van Lombardije voor beloften is afgewerkt. William Junior Lecerf van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step bleek de beste bij de U23. Met Ramses Debruyne op plek 3 stond nog een Belgisch talent op het podium.