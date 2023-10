🎥 Na zijn finish op één been: Arnaud De Lie komt met verklaring over wat er precies gebeurde

De Famenne Ardenne Classic zal Arnaud De Lie opnieuw lang bijblijven. In tegenstelling tot vorig jaar won hij nu wel, en hoe.

Vorig jaar viel Arnaud De Lie in de laatste bocht in de Famenne Ardenne Classic en sprong hij meteen weer op zijn fiets. Met een sprint van zo'n 700 meter werd De Lie toen toch nog 15de. En ook dit jaar ging de koers dus niet onopgemerkt voorbij voor de jonge Belg.

Hij pakte dan wel zijn tiende zege van het seizoen, de manier waarop was toch speciaal. De Lie schoot uit zijn klikpedaal en kwam met één ingeklikt been over de streep. "Ik sprint liever met twee benen tot de aankomst", lachte De Lie achteraf.

Afgebroken schoenplaatje

Over de oorzaak van zijn vreemde finish was De Lie ook duidelijk. "Mijn schoenplaatje brak af en ik verloor mijn pedaal. Ik had geluk dat het op vijftig meter van de finish gebeurde en niet op honderd meter. Ik was een beetje in paniek, maar ik ben blij dat ik kan winnen in eigen regio."

De Lie moest in die laatste 50 meter met één ingeklikte voet en een jump nog alles uit de kast halen om te winnen. Hij hield nog nipt Groves en Sénéchal af. "Ik ben blij dat ik nog gewonnen heb, want ik had wel een beetje depressief geweest als ik daardoor had verloren."