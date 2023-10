Tadej Pogacar valt aan, maar Ilan Van Wilder verbaast en schenkt Soudal Quick-Step prestigieuze zege in Italië!

Een belangrijke dag in de carrière van een verbazend sterke Ilan Van Wilder! Tadej Pogacar was ook gebrand op een zege in Tre Valli Varesine, maar het was Van Wilder die het juiste moment koos om weg te springen.

Op de Morosolo-beklimming moest alles nog losbarsten bij de favorieten. Het duurde niet lang eer Pogacar bergop op de pedalen ging lopen. In eerste instantie konden enkel andere grote namen als Roglic, Carapaz en Mas mee. Na de aanval van de tweevoudig Tourwinnaar viel het echter opnieuw wat stil. VAN WILDER KIEST GOED MOMENT Ilan Van Wilder kon met enkele anderen nog komen aansluiten en waagde een paar kilometer verderop zelf zijn kans. Een goed gekozen moment, want de concurrentie ging aan het aarzelen. Van Wilder ontwikkelde een stevig tempo, zijn voorsprong liep op tot meer dan 15 seconden. Pogacar wilde dat iedereen ging ronddraaien bij de achtervolgende groep, maar het was te laat voor de overwinning. Met zijn capaciteiten als tijdrijder wist Van Wilder perfect wat hij moest doen om voorop te blijven, met een fraaie zege als resultaat! Carapaz knalde nog naar plek 2, Vlasov vervolledigde het podium.