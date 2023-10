🎥 Streepje bij voor Philipsen en er komen nog acht kansen: "Heel lastige wedstrijd"

Jasper Philipsen heeft de Elfstedenrace gewonnen. Hij klopte in de sprint Olav Kooij van Jumbo Visma.

204,8 kilometer kregen de renners in de tweede editie van de Elfstedenrace voor de kiezen. Zoals verwacht draaide het uit op een sprint en daarin was Jasper Philipsen de beste.

“Of dit volgens het boekje was? Deze koers staat niet in een boek beschreven”, zei Philipsen in het flashinterview. “Het is een heel lastige wedstrijd geweest. We hebben bijna vol gereden van start tot finish, dat voel je in de benen.”

Een vroege vlucht, waaiers, alles liep zoals het verwacht was. Van de kopgroep bleven uiteindelijk dertien renners over, waaronder ook ploegmakkers Lionel Taminiaux en Fabio Van den Bossche. “We wilden wel met die groep sprinten, want we waren talrijk mee met de ploeg. Je moet nog wel de benen hebben op het einde, maar ik denk dat Lionel en Fabio fantastisch werk deden. Ik ben blij om het af te maken.”

Dit was voor Philipsen zege 15 van het seizoen. Tadej Pogacar heeft er 16 achter zijn naam. Philipsen trekt nog naar de Ronde van Turkije, waardoor hij nog acht kansen heeft om Pogacar voorbij te steken.