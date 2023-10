Nog lang niet vergeten: Wouter Weylandt krijgt mooi eerbetoon van rittenkoers

Wouter Weylandt overleed in mei 2011. Hij kwam zwaar ten val in de derde etappe van de Giro d'Italia.

Amper 26 jaar oud werd Wouter Weylandt. Een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco zorgde ervoor dat hij zwaargewond raakte. Onze landgenoot overleed later aan de opgelopen verwondingen.

De organisatie van de Nederlandse rittenkoers ZLM Tour heeft woensdag bekendgemaakt dat het voor de editie van 2024 een eerbetoon voorziet voor Wouter Weylandt.

De tweede etappe van de rittenkoers zal van start gaan aan het herdenkingsmonument in Middelburg. Daar won Weylandt in 2010 een etappe in de Giro.

“Het is mooi dat we nu voor de deur van het Provinciehuis starten en zo een stukje wielergeschiedenis in ere houden en de herinnering aan Wouter Weylandt levende”, zei sportgedeputeerde Jo-Annes de Bat bij het Algemeen Dagblad.

De ZLM Tour vindt volgend jaar plaats van 5 tot 9 juni. Het volledige parcours van de rittenkoers is nog niet bekendgemaakt.