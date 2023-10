Jan Bakelants klaar en duidelijk over winstkansen van Wout van Aert op WK gravel

Jan Bakelants probeert op het WK gravel vooral Wout van Aert te helpen. Hij ziet dat het parcours echt iets voor Van Aert is.

Jan Bakelants stortte zich net als veel ex-renners op het gravel tijdens zijn wielerpensioen. Dit jaar deed hij al mee aan de Unbound Gravel in de Verenigde Staten, nu staat hij ook aan de start van het WK gravel in Veneto.

Ook Wout van Aert staat daar aan de start. Bakelants zal Van Aert in de beginfase zo veel mogelijk proberen te helpen. "Als ik pech heb, kan dat altijd wel van pas komen", zei Van Aert. In het gravel kan je namelijk niet rekenen op volgwagens bij materiaalpech.

Op maat van Van Aert

Van Aert behoord door zijn capaciteiten op de weg en in het veld tot een van de topfavorieten op het WK gravel, dat beaamt ook Bakelants zelf. "Ik heb vrijdag het parcours met Wout verkend en het is prachtig. Echt iets voor Wout ook. Dit is waar gravel om draait", zegt hij bij Sporza.

Van Aert zelf was wat verrast tijdens de verkenning over de vele en zware beklimmingen. In totaal moeten de renners negen beklimmingen over, vooral de Ca' del Poggio (1,2 km aan 12,3%), de San Vigilio (400 meter aan 15,5%) en de Callagu' (1,7 km aan 11,8%) worden bijzonder lastig.