Zenuwachtige Wout van Aert verrast na parcoursverkenning van WK gravel

Wout van Aert staat voor zijn laatste doel van het seizoen. In het Italiaanse Veneto jaagt hij straks op de wereldtitel in het gravel.

Nadat hij donderdag een punt zette achter zijn wegseizoen in de Gran Piemonte, is het WK gravel het laatste doel van dit seizoen voor Wout van Aert. In nog maar zijn tweede gravelwedstrijd ooit, wordt Van Aert tot een van de favorieten gerekend.

"Ik heb eigenlijk veel meer zenuwen dan bij een normaal WK", verklapte Van Aert bij VTM Nieuws. "Het is iets nieuw en het is een sport waar toch veel kan mislopen met het materiaal, dus dat maakt me wel extra zenuwachtig."

Verrast door parcours

Van Aert kan in het begin rekenen op de steun van Jan Bakelants, die ook deelneemt aan het WK. Hij kan Van Aert helpen bij materiaalpech, maar toch verwacht Van Aert gewoon een eerlijke strijd, op een loodzwaar parcours.

Dat parcours verraste Van Aert toch wat bij de verkenning. "Het is een superzwaar parcours, zwaarder dan ik had gedacht. Er zijn heel veel klimmen, die door de ondergrond ook traag zijn. Het wordt een uitputtingsslag."