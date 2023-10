Geen derde keer prijs voor Remco Evenepoel? "Hij heeft al betere seizoen gehad"

Dinsdag wordt de Kristallen Fiets uitgereikt voor de beste Belgische renner van 2023. Jasper Philipsen en Remco Evenepoel zijn de twee favorieten.

Remco Evenepoel kende weer een bijzonder goed jaar. Hij won Luik-Bastenaken-Luik, twee ritten in de Giro, werd Belgisch kampioen op de weg, de Clasica San Sebastian, het WK tijdrijden en drie ritten in de Vuelta. Evenepoel kan voor de derde keer winnen.

Zijn grote concurrent Jasper Philipsen maakt nog altijd jacht op de titel van internationale zegekoning. Philipsen won onder meer twee ritten in Tirreno-Adriatico, de Classic Brugge-De Panne, de Scheldeprijs, vier ritten in de Tour en de groene trui.

Philipsen een voordeel?

Evenepoel lijkt door een nieuwe wereldtitel en winst in een Monument een voordeel te hebben. Maar Jordi Meeus, een van de trainingsmakkers van Philipsen, denkt dat Philipsen op een bepaalde manier toch een voordeel kan hebben op Evenepoel.

"Evenepoel komt niet meer uit het niets, dus gaat hij nog wel zo veel stemmen krijgen?", zegt Meeus bij HLN. "Hij heeft veel gewonnen, ja, maar in de Giro is hij ziek geworden en de Vuelta is niet gelukt. Naar mijn gevoel heeft Evenepoel al betere seizoenen gehad."