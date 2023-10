Wat een weelde leverde het seizoen 2023 op - maar wie is voor u dé absolute topper?

Het wielerseizoen heeft met de Ronde van Lombardije zijn laatste grote koers gehad. En of het een weergaloos seizoen 2023 is geworden. Tijd voor eindbalansen.

Primoz Roglic maakte indruk in twee grote rondes. Hij won de Tirreno-Adriatico én de Giro en eindigde op het podium van de Vuelta. Wout van Aert reed ook een prima seizoen, terwijl ook Remco Evenepoel indruk maakte op diverse vlakken en een monument mocht bijschrijven.

Toch staat geen van hen vermoedelijk in de top-3 als het gaat over dé renner van 2023. Daarvoor zijn er nog een paar die nóg straffer hebben gedaan. Maar wie is nu de allerbeste? Dat is een vraag die we graag ook aan u stellen.

De Sloveen Tadej Pogacar pakte heel het seizoen uit met knappe overwinningen. Hij begon eraan in Parijs-Nice, werd tweede in de Tour de France en won afgelopen weekend dus nog de Ronde van Lombardije voor de derde keer op rij.

Tussendoor was er nog de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. Op het WK eindigde hij op het podium. Hij is ook de nummer 1 op de wereldranglijst.

Jonas Vingegaard

De Deense tourwinnaar maakte heel wat indruk in de Tour de France en had ook de Vuelta kunnen winnen, maar 'gunde' die uiteindelijk aan ploegmaat Sepp Kuss. Ook de Ronde van het Baskeland en de Gran Camino schreef hij op zijn naam. Volgens de cq-ranking is hij het nummer 2.

© photonews

Mathieu van der Poel

En dan is er nog Mathieu van der Poel, actief in heel wat disciplines en ook in het veld en op de mountainbike dit seizoen succesvol. Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK schreef hij op zijn naam en in de Tour was hij de absolute aangever voor spurtbom Jasper Philipsen. Op de cq-ranking is hij wel 'amper' tiende.

Hakt u de knoop door? Laat het ons weten in de reacties en stem in de poll!