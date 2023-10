Collega strooit met lof voor het hedendaagse wielrennen en vooral voor Wout van Aert

Het wielrennen beleeft wondertijden met wereldsterren als Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Ook van collega's in het peloton krijgen ze veel lof.

De Spanjaard Rubén Fernández, die zelf bij Cofidis rijdt, heeft veel lof voor Wout van Aert. "Hij presteert op alle terreinen, wat niet gebruikelijk is. Meestal zie je een klassiekerspecialist alleen in de klassiekers, maar hij doet het ook in de tijdritten en de bergen", zegt Fernandez bij Marca.

Volgens de Spanjaard zit wielrennen dan ook in zijn beste periode. "'Ja dat is zo. Er zijn natuurlijk verschillende periodes. Vroeger had je bijvoorbeeld renners als Chris Froome en Nairo Quintana, nu heb je de renners van Jumbo-Visma."

Voor Cofidis, dat zelf twee ritten won in de Vuelta, is het dan ook moeilijk om veel te winnen. "'Er zijn tegenwoordig veel geweldige renners.Het moeilijk om op het podium te komen in een grote ronde als Jumbo-Visma of UAE Team Emirates ook geweldige teams hebben."