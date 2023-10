Vier medailles realistisch? Goed nieuws voor de Belgen met oog op Olympische Spelen, al wordt de keuze zéér moeilijk

Goed nieuws voor de Belgen met oog op de Olympische Spelen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen mogen ze het maximaal aantal Belgen afvaardigen. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat er geen keuzestress meer is. Integendeel zelfs.

In 2024 zijn er de Olympische Spelen in Parijs. De vraag is dan ook wat de Belgische nationale ploeg daar allemaal kan gaan uitrichten. Deze week kwam er alvast goed nieuws als het gaat over het maken van de selecties.

Zowel de mannen als de vrouwen eindigden in de top-5 van de World Tour en mogen daardoor het maximaal aantal rensters afleveren voor de wegrit. Al moet dat toch met een korreltje zout worden genomen, want het gaat over maximaal vier renners.

Tijdrit als extra medaillekans

Vier mannen en vier vrouwen selecteren, het zal allerminst een evidente of makkelijke zaak worden. Veel helpers kan je sowieso al niet inzetten en bovendien moeten de mensen die de tijdrit rijden ook de wegrit verplicht rijden.

© photonews

Bij de mannen mogen er twee mensen de tijdrit afwerken, bij de vrouwen is dat er eentje. Het lijkt een voordeel te geven aan Remco Evenepoel en Wout van Aert, omdat zij ook in het tijdrijden een Olympische medaille kunnen ambiëren.

Bondscoach Vanthourenhout verwacht zich aan heel moeilijke keuzes. De steile pentes van de Montmartre maken het een uitdagend parcours waar beide toprenners zeker overweg kunnen. Al moet een sprint voor Philipsen en/of De Lie ook mogelijk zijn.

Alles op Kopecky bij de vrouwen

Rest de vraag: wie gaat als helper naar de wegrit? Of doen we het enkel met kopmannen? Dat kan een gevaar zijn in het kleine peloton van 90 renners. Het zou niet de eerste keer zijn dat outsiders profiteren van elkaar schaduwende favorieten.

Kijk maar naar de Olympische wegrit in Tokio bij de vrouwen, toen Kiesenhofer alles en iedereen verbaasde. Bij die vrouwen zal alles in het teken staan van Lotte Kopecky. De kans dat die ook de tijdrit zal rijden? Misschien iets minder groot, want ook in het baanwielrennen heeft de Belgische zeker medaillekansen. En enkel in de tijdrit liggen die misschien iets lager.