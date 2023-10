Jasper Philipsen dan toch geen zegekoning van 2023? Dit is er aan de hand

19 overwinningen boekte Jasper Philipsen in 2023. Dat zijn er twee meer dan Tadej Pogacar.

Met vier ritzeges in de Ronde van Turkije bracht Jasper Philipsen zijn totaal aantal overwinningen in het jaar 2023 op 19. Daarmee is hij de zegekoning van het jaar.

Al gaat daar niet iedereen mee akkoord. Miguel Angel Lopez boekte er ook 19, maar daarin werd zijn Midden-Amerikaanse tijdrittitel niet meegerekend en technisch gezien is dat ook een evenement van de UCI.

Daardoor zou de 29-jarige Colombiaan op 20 overwinningen komen. Al werd hij wel bij Astana de deur uitgestuurd en uiteindelijk geschorst door de UCI vanaf 25 juli voor dopinggebruik.

Het is dan eigenlijk ook totaal ongepast om Lopez die titel toe te stoppen. Bovendien won hij heel wat ritten van een ander kaliber. Philipsen pakte vier ritzeges in de Tour, terwijl Lopez won in de Ronde van Panama, de Ronde van Colombia en de Walmart Joe Martin Stage Race.

Een andere opvallende naam in het lijstje is Yacine Hamza, met 16 zeges achter zijn naam. De 26-jarige Algerijn komt uit voor Dubai Police Cycling Team en won onder andere in de Ronde van Benin, de Ronde van Kameroen en de Grand Prix Chantal Biya in Kameroen.