Manager duidelijk waarom Rui Costa niet bij Intermarché-Circus-Wanty blijft

EF Education-EasyPost bevestigt de komst van Rui Costa. Nochtans leek hij op weg naar Intermarché-Circus-Wanty.

Het Amerikaanse EF Education-EasyPost laat weten dat Rui Costa, ondanks het feit dat hij 37 jaar oud is, voor hen zal rijden in 2024.

De ouderdomsdeken boekte in 2023 nog vier ritoverwinningen, met ook een etappe in de Vuelta. Hij werd ook vierde in de Strade Bianche en achtste in de Clasica San Sebastian.

Joao Correia, de manager van Rui Costa, liet aan O Jogo weten dat hij eigenlijk heel graag bij Intermarché-Circus-Wanty had willen blijven. Er bleek bij de Belgische wielerploeg onvoldoende budget beschikbaar om de Portugees ook in 2024 een contract aan te bieden.

“We hebben zo lang mogelijk gewacht. Rui hield van het team en het team hield van Rui”, aldus João Correia. “Maar we moesten een besluit nemen.”

Costa is echter zeer positief over de verderzetting van zijn carrière, ook al is dat nu bij een andere ploeg. “Ik groei en leer nog ieder jaar. Ik hou ervan om anderen te helpen, maar bijleren en mezelf verbeteren is ook een grote motivatie. Afgelopen jaar ben ik het seizoen gestart en geëindigd met een zege. Die richting wil ik ook in 2024 uit.”