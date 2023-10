Sep Vanmarcke twijfelt niet: dit was dé renner van 2023

Tadej Pogacar sloot twee weken geleden zijn indrukwekkend wielerseizoen af met een derde zege op rij in de Ronde van Lombardije. Het was voor de Sloveen zijn zeventiende overwinning van het seizoen, waarmee hij enkel Jasper Philipsen voor zich moet dulden met negentien overwinningen.

Ondanks de fenomenale prestaties van de Belgen dit jaar was Tadej Pogacar, volgens voormalig wielrenner Sep Vanmarcke dé renner van het voorbije seizoen. Dat vertelde hij in Sporza Daily, waarin hij samen met wieleranalist José De Cauwer terugblikte op het afgelopen jaar.

"Hij domineerde het voorjaar, drukte zonder te winnen opnieuw zijn stempel op de Tour, reed een fantastisch WK en sloot nog eens af met een overwinning in Lombardije", lijst Vanmarcke de sterke prestaties van de Sloveense sensatie van UAE Team Emirates op.

MENTAAL OVERWOESTBAAR

Vanmarcke is vooral ook onder de indruk van de grote mentale veerkracht van de tweevoudige winnaar van de Tour de France. "Het blijft indrukwekkend hoe hij het mentaal steeds voor elkaar krijgt. Hij is nog jong, maar heeft al zo veel op zijn palmares geschreven. En toch is er geen spatje verzadiging te merken bij hem. Integendeel. Hij brengt de koers overal tot leven."

José De Cauwer trad in Sporza Daily zijn gesprekspartner bij, al benadrukt de commentator ook het risico op verzadiging. "We mogen dit echt niet vanzelfsprekend of normaal vinden. Wat hij doet, is niet normaal", aldus De Cauwer.