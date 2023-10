🎥 Arnaud De Lie kiest verrassende mooiste moment van 2023: "Heel emotioneel"

Arnaud De Lie zette in zijn tweede jaar bij de profs opnieuw een stap. Hij boekte zijn eerste zege in de WorldTour, maar dat is volgens hem niet de mooiste overwinning van het jaar.

Arnaud De Lie zette vorige week een punt achter zijn seizoen in de Ronde van Guangxi. De Lie eindigde twee keer in de top tien, maar echt meedoen voor de zege lukte niet echt. De Lie won dit jaar wel tien keer in zijn tweede seizoen.

De Lie won twee ritten in de Ster van Bessèges, de GP du Morbihan, een rit in de Ronde van Wallonië, La Polynormande, de Tour of Leuven en het Circuit Franco-Belge. De Lie boekte ook zijn eerste zege in de WorldTour in Quebec. Maar toch was er voor De Lie nog een mooiere overwinning.

Famenne Ardenne Classic

"Mijn eerste World Tour-zege in Québec mag dan misschien sportief meer waarde hebben, maar mijn overwinning in de Famenne Ardenne Classic is persoonlijk mijn mooiste moment van dit seizoen", zei De Lie bij Het Nieuwsblad.

"Daar hing een heel emotionele lading aan vast omdat mijn oude club die koers organiseerde en er veel supporters van mij opdaagden. Dat ik dan ook nog eens mijn pedaal stuk trapte en op één been over de meet kwam…", zei De Lie nog.