Sanne Cant stond met stevig nadeel aan de start in Overijse: "Ben er nooit voorstander van geweest"

Sanne Cant heeft in de Druivencross in Overijse haar eerste veldrit van het seizoen afgewerkt. Ze eindigde net buiten de top tien.

De weg is al een tijdje belangrijker geworden dan het veld bij Sanne Cant, waardoor ze de eerste paar crossen oversloeg. Maar in Overijse was Cant er toch voor de eerste keer bij, voor de eerste manche van de Superprestige.

Cant moest wel vrij ver achteraan starten, doordat ze de voorbije jaren weinig UCI-punten scoorde. "Tja, dat zijn nu eenmaal de UCI-regels", zegt Cant bij Gazet van Antwerpen. "Ik ben er nooit voorstander van geweest om het klassement te behouden en de punten te vervangen. Ik heb het liever zoals vroeger, toen iedereen in september van nul moest beginnen."

Niveau nog verbeteren

Cant wilde tijdens de wedstrijd niet te fel starten, omdat ze niet wilde ontploffen. Dat gebeurde toch halfweg, maar gelukkig kon ze even in het wiel van haar ploeggenote Norbert-Riberolle zitten. Cant bolde uiteindelijk als elfde op de streep, net na Laura Verdonschot.

"Het gevoel was op zich best oké", zei Cant achteraf. "Al hoop en verwacht ik wel dat mijn niveau nog zal beteren. Zo maakte ik vooral op de kasseien enkele onnodige foutjes."