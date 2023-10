Eén keer zat het spel ferm op de wagen bij Kopecky en SD Worx: "Ook wel eens damborden door kamer zien vliegen"

Bij SD Worx koersen geeft Lotte Kopecky de kans om regelmatig naar een prachtige overwinning te knallen. Genoeg sterke rensters om haar bij te staan. Of die zelf willen winnen en dan klettert het al eens.

Doorgaans weten ze dat bij SD Worx goed te vermijden, maar in de Strade Bianche was het toch zover. Vollering en Kopecky gingen samen naar de sprint. Vollering won voor onze landgenote. De vooraf aangeduide kopvrouw was er toch even niet goed van dat ze door een teamgenote het leven moeilijk werd gemaakt.

Er was ook afgesproken dat Vollering op een bepaalde plek zou demarreren. "De Strade Bianche is zo'n lastige en gevaarlijke koers. We hadden wel in het achterhoofd: als Lotte goed genoeg is, laten we haar er naartoe springen", verduidelijkt ploegleider Danny Stam in een gesprek met NOS.

© photonews

Voor het geval Vollering moest lek rijden of dergelijke. In elk geval; Kopecky en Vollering haalden nog een koploopster terug en gingen samen naar de klim. "We hebben geen orders gegeven. We komen met zijn tweeën op die klim aan en de sterkste hoort te winnen. Als ze dat zelf uitvechten, is dat goed."

"Ik denk dat elke topsporter graag Strade Bianche wil winnen. Dan mopperen ze even bij mekaar, maar bij een trainingskamp in Spanje heb ik bij een spelletje ook wel eens de damborden door de kamer zien vliegen. Dat gebeurt met mensen die willen winnen", tilt Stam niet zwaar aan het akkefietje na de finish.