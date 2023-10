Vollering of Kopecky voor de Vélo d'Or? Ine Beyen velt opvallend oordeel

Vanavond wordt de Vélo d'Or uitgereikt. Ploegmaten Demi Vollering en Lotte Kopecky bij SD Worx lijken de grootste kanshebbers.

Wie pakt vanavond de Vélo d’Or? Bij SD Worx vinden ze het alvast een zo goed als onmogelijke opdracht om te kiezen tussen Vollering of Kopecky.

In het aantal zeges, 17 tegenover 14, is de Nederlandse alvast in het voordeel. Al pakte Kopecky wel het WK op de weg en ook drie medailles op de piste.

“Ik kan niet anders dan Kopecky naar voor schuiven”, zegt Ine Beyen, ex-renster en co-commentator bij Sporza. “De Ronde van Vlaanderen twee keer na mekaar winnen, dat is op zich al fenomenaal. Kijk je dan naar de Tour, dan loste Vollering daar de verwachtingen in, maar Kopecky overtrof die.”

Volgens Beyen heeft Kopecky de grootste stap vooruit gezet, zeker ook rekening houdende met het mentaal zeer zware jaar dat ze had.

“Ik was erbij toen ze op de piste drie medailles pakte en daarna nog doodleuk zei dat ze alleen maar beter aan het worden was voor de wegrit om die dan ook op straffe wijze te winnen. Als je dat allemaal kan, ben je heel erg straf. Vollering is meer de vrouw van de zwaardere wedstrijden, maar Kopecky is nog veelzijdiger. Ze heeft dit jaar getoond dat zij de compleetste van de twee is.”