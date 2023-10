Johan Bruyneel bijzonder sceptisch over ambitieus project van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers

Zo'n vijf topteams uit het wielrennen zouden werken aan een Super League in het wielrennen. Maar Johan Bruyneel is nog sceptisch over het slagen daarvan.

Onder meer INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma zouden die Super League op poten willen zetten. Ze willen zo meer geld naar de teams laten vloeien, want de tv-inkomsten komen nu grotendeels bij organisaties zoals ASO terecht, terwijl de ploegen het moeten doen met beperkt prijzengeld. De ploegen zijn zo te onafhankelijk van sponsors en rijke miljardairs die de wielerploegen als een soort speeltje zien. Maar als die sponsors of miljardairs zich dan terugtrekken, komen de ploegen al snel in de problemen door gebrek aan financiële buffer. Hammer Series Een Super League zou dat probleem dus deels moeten oplossen, maar Johan Bruyneel heeft er geen goed oog in. "Zal in 3…2…1… worden stopgezet/gesaboteerd/geboycot door UCI of ASO (waarschijnlijk door beide)." Velon probeerde enkele jaren geleden al eens enkele alternatieve wedstrijden te organiseren met de Hammer Series, maar ook dat stierf, mede door de coronacrisis, een stille dood. Het lijkt dus bijzonder moeilijk om iets op poten te zetten zonder ASO of de UCI.