🎥 Jasper Philipsen krijgt er maar geen genoeg van en rekent af met absolute grootheden

Jasper Philipsen krijgt er maar geen genoeg van. Ondanks dat andere grootheden als Pogacar en Sagan mee het mooie weer maakten, was het toch weer de zegekoning die triomfeerde in het Tour de France-criterium in Singapore.

Na de activiteiten van de voorbije dagen was het eindelijk tijd voor het échte werk in Singapore: het Tour de France-criterium. Alsof Tadej Pogacar het huidige wielerseizoen nog niet genoeg heeft geanimeerd, kleurde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Ronde van Lombardije ook in Azië nog eens het wielergebeuren.

Pogacar deed met een solo een gooi naar de overwinning, maar het peloton maakte nog volop jacht. Het was uitgerekend Peter Sagan die nog de laatste inspanning deed die nodig was om Pogacar terug te halen. De Slovaak trok nog even door, maar echt sprinten om de zege was dan voor anderen weggelegd.

🇸🇮 @TamauPogi got caught by the peloton and 🇧🇪@JasperPhilipsen took advantage of it, while 🇬🇧 @MarkCavendish finishes second.



Relive the last kilometre of the #TDFSG👇 pic.twitter.com/eZeyJIkcNS — Tour de France™ (@LeTour) October 29, 2023

Vooral voor Jasper Philipsen en Mark Cavendish. Philipsen kwam er uit op een goed moment en gaf Cav met zijn pure sprintsnelheid het nakijken. Pogacar positioneerde zich ook nog voldoende om als derde over de streep te kunnen komen. Een zoveelste zege erbij in elk geval voor Philipsen, en dat tussen al dat schoon volk.