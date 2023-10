📷 Jan Bakelants toont zijn gouden hart voor het goede doel: "Ging ver boven mijn fantasie"

Jan Bakelants is al een jaar op wielerpensioen, maar stilzitten doet hij niet. Hij trok naar Sri Lanka om er een toertocht van 600 kilometer te rijden voor het goede doel.

Bakelants trok naar Sri Lanka voor het Race the Pearl wielerevenement, een 24-uurs fietsrace van 600 km dwars door Sri Lanka, van het noordelijkste puntje in Jaffna tot het zuidelijkste puntje in Dickwella. Bakelants reed er onder meer samen met de Nederlander Piotr Havik.

Het doel van Bakelants was om aandacht te vragen voor het werk van de stichting en het ophalen van een geldbedrag om kansarme kinderen in Sri Lanka te helpen aan een technische opleiding voor een betere toekomst.

Bakelants bracht de monsterrit tot een goed einde en deelde de gegevens op zijn Strava. Hij reed de volledige rit van 600 kilometer uit in iets meer dan 16u, wat hem een gemiddelde snelheid opleverde van 37,1 km/u.

"Zeshonderd kilometer dwars door Sri Lanka, een afstand die mijn fantasie ver te boven ging", schreef Bakelants achteraf. "Zou ik dat echt kunnen en wilde ik het wel? Er rezen veel vragen toen ze mij vroegen om mee te doen. De reden waarom ze het wilden doen was wat mij over de streep trok."