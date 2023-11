Indrukwekkend: Nederlandse renner rijdt wereldrecord op de kilometer aan diggelen met fenomenale tijd

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft dinsdag in het Mexicaanse Aguascalientes het wereldrecord op de kilometer verbroken. De Nederlander legde de afstand af in amper 55,443 seconden en doet daarmee beter dan de Fransman François Pervis, die het record in 2013 verbrak.

De 30-jarige Hoogland werd in zijn rijkgevulde carrière als baanwielrenner al vier keer eerder wereldkampioen op de niet-Olympische discipline. De recordpoging maakte voor Hoogland echter wel deel uit van zijn voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De Nederlander klopte op de hoog gelegen wielerpiste na vier rondes af op een tijd van slechts 55,443 seconden. Dat is bijna één seconde beter dan François Pervis in 2013 die de afstand in 56,303 seconden aflegde. Het was het langst staande wereldrecord in het baanwielrennen.

Woensdag nóg een wereldrecord?

Hoogland was na afloop van zijn geslaagde recordpoging in de wolken. "Ik wist zelf helemaal niet of ik het gehaald had, maar dankzij dat gejuich kon ik wel raden dat het goed nieuws was", zo vertelde hij aan het Nederlandse AD. "Uiteindelijk is het bijna één seconde sneller. Het is echt onwijs vet."

In februari van dit jaar verbrak Hoogland ook al het wereldrecord op laaglandbanen op het EK in het Zwitserse Grenchen. Woensdagavond onderneemt hij ook nog een wereldrecordpoging op de 200, dat momenteel op naam staat van Nicholasd Paul (9,100 seconden).