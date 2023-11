Johan Museeuw houdt zich niet in over Wout van Aert: "Wat heeft dat voor zin?"

Wout van Aert zou in 2024 de Giro rijden in plaats van de Tour én mikken op een plek in de top vijf. Maar Johan Museeuw raadt hem dat ten stelligste af.

Wout van Aert reed de voorbije vijf jaar de Tour, vooral in de dienst van een kopman. Hij mocht er ook zijn eigen ding doen en won negen ritten en de groene trui. Maar volgend seizoen zou de Tour niet op zijn programma staan, wel de Giro.

Dat zou beter passen in de planning voor de Olympische Spelen, maar Johan Museeuw vindt het toch geen goed idee. Hij vindt dat Van Aert zich vooral moet richten op dingen waar hij wel goed in is, namelijk eendagskoersen.

"Natuurlijk kan hij het goed doen in de Tour de France en een top tien in een grote ronde halen, maar wat heeft dat voor zin? Het is duidelijk dat hij een koers zoals de Tour de France kan winnen", zegt Museeuw bij GCN.

Een klassement nastreven in de Giro vindt Museeuw dus verloren tijd. "Ik zou mijn programma niet aanpassen voor een Giro waarin ik misschien 50 procent kans heb om te winnen." En Van Aert zou ook een paar kilo moeten afvallen voor de Giro.

"Dat betekent dat hij niet zo sterk zal zijn in de voorjaarsklassiekers. Ik denk niet dat het een goed idee is voor hem om te mikken op het algemeen klassement in de Giro. Voor mij moet hij zich richten op de voorjaarsklassiekers, de eendaagse wedstrijden en de Olympische Spelen."