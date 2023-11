Bondscoach trots op collectieve Belgische prestatie: "Dat was cruciaal" en "Even getwijfeld aan Michael, maar ..."

Michael Vanthourenhout heeft het opnieuw gedaan. Voor het tweede jaar op rij won hij het Europees kampioenschap veldrijden. Tot groot jolijt ook van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Sven Vanthourenhout was blij met de prestatie van zijn naamgenoot Michael Vanthourenhout, maar hij wilde zeker ook de prestaties van de rest van het team in de verf zetten. Volgens hem reed iedereen namelijk een prima wedstrijd in functie van het Belgische nationale team.

"We waren collectief sterk en hebben goed gepresteerd", aldus Sven Vanthourenhout in zijn analyse bij Sporza. "Zeker de jonge mannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en deden alles goed in het begin van de race."

Sterke collectieve prestatie

En toen ging Michael Vanthourenhout ervandoor. Om nooit meer teruggepakt te worden, ook met dank aan goed afstoppingswerk van Eli Iserbyt. "Een cruciaal moment. En het was heel mooi dat ook de andere Belgen van de andere teams op dat moment het gat niet toereden."

"Ik heb even getwijfeld of Vanthourenhout het de hele race zou kunnen volhouden, maar hij reed een hele sterke tweede helft. Het blijft Vanthourenhout, zoveel is duidelijk", aldus nog de bondscoach in zijn analyse.