Toon Aerts blikt vooruit op zijn comeback: "Dat wordt nog het moeilijkste"

Toon Aerts staat niet aan de start van het EK in Pontchâteau, hij zit de laatste maanden van zijn schorsing uit. Hij kijkt wel al uit naar zijn rentree half februari.

Op de rentree van Toon Aerts is het nog wachten tot 17 februari in Sint-Niklaas. Toch leeft Aerts al weer een tijdje als prof. Hij traint al enkele weken en stopte ook met lesgeven. De focus gaat vol naar de comeback, na twee jaar afwezigheid.

"Er is nog wel wat werk, ja", zegt Aerts bij Sporza. "Het wordt vooral moeilijk om competitieritme te vinden. Dat moet ik op eigen houtje forceren." Aerts deed onlangs een test, maar heeft nog niet het niveau om mee te doen voor de zege. Hij heeft ook wel nog drie maanden.

Stress

Aerts wil vooral top zijn in de drie crossen die hij dit seizoen nog kan rijden in Sint-Niklaas (17/2), Brussel (18/2) en Oostmalle (25/2). "Ik wil laten zien wie Toon Aerts is."

"Maar hoe meer die rentree nadert, hoe zenuwachtiger ik zal worden. Het wordt speciaal na twee jaar. Er zal wat stress zijn, al heb ik nu geleerd om gewoon keihard te werken."