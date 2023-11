Adrie Van der Poel verbaast: "Niet Mathieu, maar wel hij had de Vélo d'or moeten winnen"

Jonas Vingegaard won enkele weken geleden de Vélo d'Or ten koste van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Deze keuze zorgde voor veel verbaasde en misnoegde gezichten in het wielercircuit. Ook Adrie van der Poel was het niet eens met de uitslag.

Mathieu van der Poel heeft er het beste seizoen van zijn carrière opzitten. De Nederlander hengelde met onder meer Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo enkel prestigieuze overwinningen binnen. Daarbovenop kroonde hij zich in het Schotse Glasgow ook tot wereldkampioen op de weg.

Ondanks de fenomenale prestaties van zijn zoon vindt Adrie van der Poel dat niet hij, maar wel Tadej Pogacar de Vélo d’Or had moeten winnen. Ook hij kende opnieuw een absoluut topseizoen met winst in onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en de Amstel Gold Race.

Meer overwinningen dan Vingegaard

"Niet Matje, maar Tadej Pogacar had die prijs moeten winnen", aldus een eerlijke Adrie van der Poel in gesprek met José De Cauwer en Greg Van Avermaet voor Het Nieuwsblad. Pogacar delfde afgelopen zomer het onderspit tegen Vingegaard in de Tour, maar haalde wel een stuk meer overwinningen binnen.

“Parijs-Nice, Ronde van Vlaanderen, tweede in de Tour, de Ronde van Lombardije. Ja, jongens. Maar kijk naar de erelijst van de Vélo d’Or: daar staan niet veel renners op die de Tour niet hebben gewonnen”, zo stelt vader Van der Poel vast.