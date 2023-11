Opvallend: Belgische wielerklassieker verandert vanaf volgend seizoen van startlocatie

De West-Vlaamse gemeente Kuurne is vanaf volgend seizoen niet langer de startlocatie van de Belgische wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. Die eer is voor de komende drie jaar weggelegd voor Kortrijk. De naam van de wedstrijd blijft wel gewoon behouden.

Kortrijk staat bekend als een echte fietsstad en werd eind september ook genomineerd voor de titel van ‘Fietsstad 2024’ samen met Genk en Gent. Met het binnenhalen van de organisatie van de start van Kuurne-Brussel-Kuurne wil Kortrijk haar reputatie verstevigen en meer jongeren aanzetten tot sportief fietsen.

De voorbije jaren betaalde Kortrijk al heel wat geld aan de organisatie van de voorjaarsklassieker om de stad tijdens de koers in beeld te brengen vanuit de helikopter. Het bedrag zal nu gradueel verhoogd worden van 75.000 euro in 2024 tot 85.000 euro in 2025 en 90.000 euro in 2026.

Naam blijft behouden

Ondanks de veranderende startlocatie blijft de naam Kuurne-Brussel-Kuurne gewoon staan. De deelnemende renners rijden ook al een hele tijd niet meer tot in Brussel. In de editie van afgelopen seizoen, die werd gewonnen door Tiesj Benoot, reden de renners tot in Zottegem waarna er gekeerd werd. In 2024 vindt de 76e editie van de wedstrijd plaats.