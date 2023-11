Lotte Kopecky velt keihard oordeel over woorden die ze met ploegmate Demi Vollering had

De beelden uit de Strade Bianche van 2023 zullen lang bijblijven. Na de finish vielen er harde woorden tussen Lotte Kopecky en Demi Vollering.

Het was een beeld dat je niet verwacht van ploegmaten in de koers, zeker als we in ons iemand als Wout van Aert al een overwinning zagen weggeven aan ploegmaat Christophe Laporte.

Maar bij de vrouwen in de Strade Bianche van dit jaar deden ploegmaten Lotte Kopecky en Demi Vollering het helemaal niet zoals het bij Jumbo Visma zou gegaan zijn. Er vielen zelfs heel onvriendelijke woorden.

“Ja, maar als ik daar nu op terug kijk, vind ik dat eigenlijk een logische reactie van ons beiden”, zegt Lotte Kopecky aan Het Nieuwsblad. “Allebei wisten we niet wie er had gewonnen en wat er nu precies gebeurd was. Het zou toch heel verkeerd geweest zijn om dan te staan knuffelen of zo. Ik ben zo blij voor jou… Dat gevoel hadden we gewoon niet.”

Haar oordeel is dan ook heel hard. “We zijn vriendinnen buiten de koers, in de koers willen we allebei winnen. Mensen mogen daarover schrijven wat ze willen, maar in dezelfde situatie – laat ons wel hopen dat die zich niet meer voordoet – zal de reactie opnieuw dezelfde zijn”, is Kopecky heel duidelijk.

“Ik wil vooral niet verliezen, denk ik. Maar ik ben ook niet degene die in pakweg een spelletje Jungle Speed gaat valsspelen om toch maar te winnen. Ik doe dan heel erg mijn best, maar vooral omdat het plezant is om bij gezelschapsspelletjes wat overdreven competitief te zijn. In de koers vind ik winnen wel heel belangrijk. Ik weet niet of ik alle opofferingen zou kunnen opbrengen mocht ik niet winnen.”