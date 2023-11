"Zoals zo vaak was hij op een kampioenschap niet op de afspraak": is Niels Albert terecht zeer kritisch op landgenoot?

Eli Iserbyt cijferde zich op het EK veldrijden in Pontchâteau een beetje weg voor ploeg- en landgenoot Michael Vanthourenhout. Zelf werd hij wel maar zesde, veel meer zat er uiteindelijk ook niet in bij Iserbyt.

De ondertussen 26-jarige Eli Iserbyt greep alweer naast een trui. En de analisten zijn ook wel vrij streng in hun analyses. "Ik vrees dat het heel moeilijk zal worden om nog een trui te winnen", verwees Paul Herijgers bij Sporza al naar het BK in Meulebeke onder meer.

Niels Albert ging nog een stapje verder bij Het Laatste Nieuws: "Zoals zo vaak was Eli Iserbyt niet op de afspraak bij een kampioenschap. Op zo'n parcours ... Hij reed weliswaar een keertje lek, maar hij kon ook niet terugkeren."

De erelijst van Eli Iserbyt oogt inderdaad wat magertjes, toch als we het bekijken bij de profs. In de jeugd is dat heel wat anders. Zes keer Belgisch kampioen bij de U15 tot U19, wereldkampioen bij de beloften in 2016 én 2018 en Europese titels bij de junioren (2014) en beloften (2017) onder meer.

Geen truitjesverzamelaar

Bij de elite blijft het voorlopig bij één Europese titel, in Rosmalen in 2020. Verder is er ook twee keer brons op het WK, een keertje zilver op een EK en een keertje zilver op een BK. Op zich geen slechte cijfers voor Iserbyt.

Maar het moet gezegd: hij is vooral een man van de regelmaat. En wie vrij veel crossen wint, die zou toch ook eens op een bepaalde dag moeten truitjes pakken lijkt het wel. Want in de breedte is de kwaliteit er zeker wel.

© photonews

Iserbyt is al een paar jaren de 'best of the rest' als van Aert, van der Poel en Pidcock er niet zijn. Hij won de voorbije vier seizoenen samen liefst 39 crossen en heeft ook dit seizoen al twee prijsjes gepakt in de Superprestige.

Vier keer het eindklassement in de X2O-trofee, 1x de Superprestige en 1x de Wereldbeker. Voor de portomonnee zijn het zeer positieve signalen. Maar wie een trui pakt, die kan er een heel jaar mee rondrijden natuurlijk. Moet hij zijn manier van koersen aanpassen? Herijgers vindt alvast van niet en wij eigenlijk ook niet. Gewoon lekker doen waar je zin in hebt, Eli.